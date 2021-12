Genshin Impact, Update 2.4: data e orario della manutenzione, Primogem gratis per tutti

In vista dell'arrivo dell'Update 2.4 di Genshin Impact, miHoYo ha annunciato una manutenzione programmata dei server che inizierà la sera del 4 gennaio 2022. Questo significa che non potrete loggare all'interno del gioco per alcune ore, ma in compenso al termine della manutenzione saranno disponibili due bonus di Primogem gratis per tutti i giocatori.

Stando ai dettagli condivisi da miHoYo, la manutenzione programmata dei server di Genshin Impact inizierà alle 23:00 di martedì 4 gennaio 2022. I lavori, salvo imprevisti, dureranno 5 ore. Dunque sarà possibile loggare nuovamente nel gioco a partire dalle 04:00 di mercoledì 5 gennaio, una volta che avrete scaricato e installato l'Update 2.4. Come al solito si tratta di un orario tutto sommato favorevole per i giocatori italiani, esclusi quelli a cui piace fare le ore piccole ovviamente.

L'immagine promozionale dell'Update 2.4 di Genshin Impact

Come da tradizione, per ricompensare la pazienza dei giocatori, miHoYo regalerà un bonus di 300 Primogem gratis (60 per ogni ora di manutenzione). A queste se ne aggiungeranno eventualmente altre 300 per la risoluzione di problemi all'interno del gioco, per un totale di 600 Primogem, che potranno riscattare dalla mail interna del gioco tutti gli utenti che hanno raggiunto l'Adventure Rank 5 o superiore.

Si tratta di un tesoretto che sicuramente farà comodo a tutti coloro che stanno risparmiando in vista dei banner di Shenhe e Xiao, che saranno disponibili proprio con la versione 2.4 di Genshin Impact.

Rimanendo in tema, ieri miHoYo ha presentato un nuovo trailer dedicato a Shenhe.