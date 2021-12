Sword Art Online: il cosplay di Asuna Yuuki da mk_ays è un regalo di Natale

Natale è ormai passato da qualche giorno, ma accogliamo comunque volentieri questo nuovo cosplay di Asuna Yuuki da parte della sempre ottima mk_ays, che in questo caso riprende il personaggio di Sword Art Online con una connotazione spiccatamente natalizia.

Asuna è ormai un vero e proprio classico fra le cosplayer più propense al panorama nipponico e mk_ays non è nuova a recuperare quella che può essere considerata una delle protagoniste preferite della serie Sword Art Online, ma in questo caso lo fa sfruttando perfettamente il periodo natalizio con una caratterizzazione a tema davvero ben fatta in questa nuova foto.

Invece di proporre il personaggio nel suo costume più classico, Asuna qui è rappresentata con una sorta di vestito festoso a tema con il Natale, con tanto di regalo in mano e qualche elemento che comunque rimanda al personaggi di riferimento. Potrà non essere la reinterpretazione più fedele che si sia mai vista della combattente in questione, ma apprezziamo comunque il pensiero natalizio.

Per il resto, si tratta di un cosplay nel tipico stile di mk_ays, ovvero piuttosto sobrio e misurato, incentrato soprattutto sul viso della modella e sugli occhi dallo sguardo decisamente magnetico.