Genshin Impact: il cosplay de La Signora di Daria_Martina festeggia il Natale

Anche un villain merita di festeggiare il Natale e per questo motivo Daria_Martina ha pensato bene di realizzare un cosplay de La Signora di Genshin Impact a tema festivo.

La trama sempre in evoluzione dell'action RPG di miHoYo non presenta solo da eroi mossi da buoni propositi, ma anche da personaggi misteriosi e oscuri, come Rosalyne-Kruzchka Lohefalter. Conosciuta come "La Signora" e "The Crimson Witch of Embers", è una degli ufficiali dell'esercito di Snezhnaya e in un modo o nell'altro è sempre al centro di intrighi politici e complotti, con l'obiettivo di sottrarre gli Gnosis agli Archon delle varie nazioni del Teyvat. Il personaggio è ispirato all'omonima maschera della Commedia dell'Arte italiana, descritta come una donna bellissima, intelligente e calcolatrice, tutti tratti che si addicono perfettamente al villain di Genshin Impact.

Daria_Martina ha pensato bene di interpretare una versione alternativa de La Signora per festeggiare il Natale, caratterizzata da un vestito rosso a tema con le feste e un bell'albero addobbato sullo sfondo, il tutto accompagnato dallo sguardo glaciale quanto intrigante tipico del personaggio.

Che ne pensate del cosplay de La Signora da Genshin Impact firmato Daria_Martina?