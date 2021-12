GameStop: offerte del Calendario dell’Avvento del 22 dicembre 2021, Far Cry 6 e altri giochi Ubisoft

Sono disponibili le offerte del Calendario dell'Avvento di oggi, mercoledì 22 dicembre 2022. Tra i nuovi scontri troviamo Far Cry 6, Assassin's Creed Valhalla e altri giochi made in Ubisoft.

Vi ricordiamo che potete accedere alle offerte del Calendario dell'Avvento sul sito ufficiale di GameStop.it, che potrete raggiungere a questo indirizzo.

Di seguito trovate i giochi in offerta del Calendario dell'Avvento di GameStop del 22 dicembre 2021:

Logo di GameStop

Inoltre, seppure non strettamente legato alle novità del Calendario dell'Avvento di GameStop, viene segnalata la disponibilità di Xbox Series X al prezzo standard di 499,98 o acquistabile con l'iniziativa Xbox All Access, ovvero la formula di acquisto rateizzata in 24 rate da 32,99 che include anche 24 mesi di Xbox Game Pass. Inoltre è disponibile una promozione che permette di acquistare la console e un gioco o un accessorio a scelta tra quelli disponibili con il 10% di sconto su quest'ultimo.

Che ne pensate delle offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop di oggi? Fatecelo sapere nei commenti.