Dying Light 2: Stay Human, un video diario dedicato all'interfaccia

Dying Light 2: Stay Human è protagonista di un nuovo video diario, dedicato in questo caso all'interfaccia del gioco e all'esperienza utente, entrambe descritte dalla UI Producer Agata Sykula.

Mostrato con un nuovo trailer in computer grafica ai TGA 2021, Dying Light 2: Stay Human consentirà di modificare l'interfaccia in vari modi, personalizzandola sulla base delle proprie esigenze e dei propri gusti, nascondendo ad esempio gli indicatori della salute.

Non solo: l'interfaccia si adatterà dinamicamente a ciò che accade sullo schermo, in particolare le indicazioni relative alle quest attive tenderanno a comparire unicamente quando ci troviamo in una zona legata a quegli specifici incarichi.

Stando ai numerosi test effettuati, Agata Sykula ha apportato una serie di modifiche al sistema, ma in generale l'approccio è rimasto quello di fornire la maggiore libertà possibile agli utenti, presentando loro un layout familiare ma personalizzabile.

Dying Light 2 Stay Human sarà disponibile dal 4 febbraio 2022 nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch, in quest'ultimo caso via cloud.