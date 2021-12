Arcane: il cosplay di Caitlyn di Alin Ma è praticamente perfetto

Arcane è uno dei maggiori successi del 2021 su Netflix. La serie animata realizzata in collaborazione con Riot Games è riuscita a far appassionare milioni di spettatori in tutto il mondo, molti dei quali neppure conoscono League of Legends, il gioco su cui si basa. Arcane ha fatto colpo anche su molti cosplayer, che in queste settimane hanno vestito numerose volte i panni dei protagonisti della serie. Quello che vi proponiamo oggi è il cosplay di Caitlyn firmato da Alin Ma.

Arcane racconta del complesso rapporto tra la ricca città utopistica di Piltover e l'oppresso underground di Zaun, approfondendo le storie di alcuni dei personaggi e la lore del celebre MOBA. Tra i protagonisti troviamo anche Caitlyn Kiramman, discendente di una casata nobile di Piltover e dotata di un forte senso della giustizia e un'incredibile mira con il fucile. In League of Legends è conosciuta come lo "sceriffo di Piltover", ma nella serie Netflix vengono approfondite le origini del personaggio e scopriamo maggiori dettagli sul suo carattere e il rapporto con Vi.

Il cosplay firmato da Alin Ma è molto fedele alla Caitlyn di Arcane. La divisa da agente di Piltover è curata in ogni dettaglio, così come la replica del fucile, praticamente identico a quello che abbiamo visto nella serie animata. I fiori sullo sfondo danno quel tocco in più allo scatto, che trovate qui sotto, che rende il cosplay di Alin Ma a modo suo unico.

Che ne pensate del cosplay di Caitlyn da Arcane firmato Alin Ma?