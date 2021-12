Arcane: il cosplay di Vi realizzato da grusha_cos è perfettamente realizzato

Uno dei più grandi successi dell'ultimo periodo è Arcane, la serie TV basata su League of Legends, creata con una collaborazione tra Netflix e Riot Games. Anche il mondo del cosplay è rimasto impressionato da quanto realizzato con lo show. Ora, ad esempio, abbiamo modo di vedere il cosplay di Vi realizzato da grusha_cos.

Come potete leggere nel commento alla fotografia condiviso su Instagram, grusha_cos ha realizzato in prima persona la parrucca che indossa per ricreare Vi. In questo scatto possiamo anche vedere i dettagli del trucco, dal numero IV, al taglio sul labbro e sul sopracciglio. La fotografia, di per sé, è molto semplice, un normale selfie che ha solo lo scopo di presentare il cosplay. Dovremo probabilmente attendere per vedere uno scatto fotografico professionale, ai quali grusha_cos ci ha abituati.

Se siete fan di Arcane, allora non dovreste perdere l'occasione di vedere il cosplay di Jinx di bubbleteababydoll. Se invece preferite altri tipi di personaggi, allora vi consigliamo di ammirare il cosplay di Asuka di shirogame_sama in tuta bianca: è pura arte.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Vi realizzato da grusha_cos? Il personaggio di Arcane è stato ricreato nel modo migliore, oppure avete visto versioni di qualità superiore?