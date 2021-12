Pokémon Unite: arriva Dragonite con un evento natalizio

Il 2021 si chiederà in modo scoppiettante per i giocatori di Pokémon Unite, dato che a partire da mercoledì 15 dicembre avrà inizio un nuovo evento a tema natalizio che, oltre a costumi a tema e mappa innevata, vedrà il debutto di Dragonite, uno dei Pokémon più amati dai fan di lunga data della serie.

Il nuovo evento invernale di Pokémon Unite è stato annunciato con un trailer, che potrete visualizzare nel player qui sopra. Per tutta la sua durata l'arena di gioco sarà ricoperta da una coltre di neve, con statue di ghiaccio e addobbi ad impreziosire lo scenario, dando quel tocco natalizio che non guasta mai in questo periodo dell'anno. Inoltre anche i Pokémon selvatici cambieranno temporaneamente, con l'aggiunta ad esempio di Articuno al posto di Zapdos in alcune modalità.

Durante l'evento i giocatori potranno ottenere delle skin da Babbo Natale per alcuni Pokémon, come Pikachu e Crustle, mentre Snoralx e Cramorant otterranno delle divise da chef. Saranno presenti inoltre degli effetti speciali a tema natalizio per l'esecuzione di alcune animazioni, come ad esempio quando i Pokémon segnano dei punti. Non mancheranno poi ulteriori accessori a tema natalizio con cui decorare Pokémon e l'avatar virtuale.

La novità più appetitosa tuttavia è senza dubbio Dragonite, che come accennato debutterà proprio durante il corso dell'evento. Per il momento non ci sono dettagli in merito alle sue abilità e ruolo, ma probabilmente ne sapremo di più nei prossimi giorni. Non è escluso che, come nel caso di Greendent, non sia possibile ottenere Dragonite gratuitamente completando alcune attività specifiche dell'evento di Pokémon Unite.

Vi ricordiamo inoltre che domani debutterà un altro Pokémon, Tsareena, che tutti i giocatori di Unite potranno ottenere gratuitamente per un periodo limitato di tempo e che siete ancora in tempo per riscattare i bonus per i 50 milioni di download del gioco e la vittoria ai Google Play Store Awards 2021.