Pokémon Unite raggiunge quota 50 milioni di download, bonus in regalo per tutti

Tramite l'account Twitter ufficiale di Pokémon Unite, TiMi Studios ha annunciato che il suo MOBA ha raggiunto quota 50 milioni di download in tutto il mondo. Per festeggiare questo impressionante traguardo, gli sviluppatori regaleranno un bonus a tutti i giocatori, che consiste in 2.000 ticket di Heos.

Arrivato su Nintendo Switch lo scorso luglio e successivamente su smartphone e tablet iOS e Android, Pokémon Unite è riuscito dunque ha superare quota 50 milioni di utenti in praticamente meno di sei mesi, un traguardo tutto sommato notevole. Non a caso, tra l'altro, il gioco è stato incoronato come il migliore del 2021 dei Google Play Store Awards.

Come accennato in apertura, per festeggiare il traguardo raggiunto, tutti i giocatori riceveranno 2.000 ticket di Heos. Per riscattarli basterò loggare all'interno di Pokémon Unite tra giovedì 9 dicembre e il 31 gennaio 2022. I ticket in questione, per chi non lo sapesse, servono per acquistare oggetti, come indumenti e accessori perl'avatar virtuale e strumenti da assegnare ai Pokémon che hanno disparati effetti in battaglia.

Non si tratta dell'unico regalo in arrivo per i giocatori di Pokémon Unite. Dal 9 dicembre infatti potranno ottenere gratuitamente il Pokémon Tsareena e altri ticket di Heos per festeggiare il premio vinto dal gioco ai Google Play Store's Best of 2021.