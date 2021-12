Offerta Amazon: Drone D18 pieghevole ed economico in sconto con questo codice

Oggi è il 6 dicembre 2021 e il periodo di sconti natalizi continua su Amazon. Ora, possiamo trovare in offerta un Drone Potensic D18 pieghevole con fotocamera 1080P. Il prezzo finale è di 64.99€, utilizzando coupon e codice sconto (SVIP6499)

Attenzione, per poter attivare il prezzo finale si deve usare il coupon da 20€ (fino a esaurimento scorte, da attivare nella pagina prodotto sotto il prezzo) e il seguente codice sconto: SVIP6499 (da usare prima del pagamento). Questo drone ha subito un aumento di prezzo a partire da agosto 2021. Nella prima metà dell'anno, così come in parte del 2020, questo device era venduto a prezzo massimo di 79.99€. Grazie al coupon e al codice sconto, però, il prezzo attuale è quasi pari alle migliori offerte degli ultimi due anni. Il prodotto è spedito da Amazon.

Questo drone propone un design a bracci pieghevoli. Dispone di due batterie rimovibili che permettono di usare il drone per un massimo di 20 minuti di fila. La telecamera è da 1080p. In caso la batteria di scarichi o il drone esca dal raggio di ricezione del telecomando, il drone entra in una modalità di sicurezza e scende a terra lentamente, per non rischiare danni.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Drone D18 in sconto su Amazon

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.