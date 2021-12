Horizon Forbidden West, l’evoluzione dei combattimenti e dei nemici raccontata da Guerrilla

Con un lungo post su PlayStation Blog dedicato a Horizon Forbidden West, la nuova esclusiva PS5 e PS4 in arrivo a febbraio, i ragazzi di Guerrilla Games ci parlano di come il sistema di combattimento sia evoluto nel sequel, offrendo maggiori possibilità ai giocatori. Al tempo stesso anche i nemici saranno più variegati e avranno un'IA più raffinata, quindi sarà ancora più importante agire d'astuzia.

Come spiega Charles Perain, progettista dei combattimenti, Horizon Forbidden West ha meccaniche di combattimento notevolmente migliorate rispetto a Zero Dawn, cosa che darà maggiore libertà ai giocatori su come approcciare le varie tipologie di nemici.

"Aloy è una combattente scaltra e agile", afferma Perain. "In Horizon Forbidden West, gli strumenti a sua disposizione offrono un'ampia varietà di tattiche per ingaggiare avversari fisicamente più forti, da umani corazzati a Macchine di enormi dimensioni."

"Le modifiche apportate ai combattimenti non snaturano l'identità di Aloy. Innanzitutto, volevamo rendere il gameplay più profondo e premiare l'abilità dei giocatori inserendo novità come combo in mischia e Cariche valorose. Dedicando un po' di tempo al perfezionamento delle proprie abilità di combattimento, si possono trovare metodi sempre più efficienti e spettacolari per sbarazzarsi dei nemici. In secondo luogo, volevamo andare incontro a vari stili di gioco per incrementare ulteriormente la libertà di scelta. Tramite nuove armi e nuovi abiti da potenziare presso i banchi da lavoro, i giocatori possono adattare le proprie tattiche. Infine, volevamo creare nemici impegnativi che incoraggiassero i giocatori a usare l'intero repertorio di abilità. Nuovissime Macchine e nemici umani molto progrediti continueranno ad alzare l'asticella durante tutto il gioco!"

Al tempo stesso, è stata perfezionata anche l'IA dei nemici che ora avranno più modi di reagire alle azioni dei giocatori e perfino alle caratteristiche degli scenari.

"Abbiamo reso i nemici più autentici dotandoli di movimenti più fluidi e realistici, per esempio quando loro (o i compagni di Aloy) attraversano terreni irregolari", afferma il capo programmatore dell'IA, Arjen Beij. "L'IA di Horizon Zero Dawn era già in grado di adattarsi dinamicamente alla conformazione del terreno, ma ora le sue routine comportamentali prevedono anche la possibilità di saltare e arrampicarsi. Durante il gioco, l'IA è capace di cercare scorciatoie, mentre in passato si sarebbe limitata a compiere lunghe deviazioni."

"Un altro esempio è il fatto che ora molte Macchine possono nuotare e addirittura immergersi per seguire Aloy sott'acqua. I nemici anfibi possono anche tuffarsi o emergere dall'acqua con salti che, se siamo così sfortunati, sono combinabili con degli attacchi."

Uno delle nuove Macchine di Horizon Forbidden West

Nell'Ovest Proibito di Horizon Forbidden West sono presenti nuove Macchine da affrontare, alcune le abbiamo già viste all'opera nei precedenti trailer, ma anche tribù umane ostili. I combattimenti contro questa tipologia di avversari forse non erano uno degli aspetti più riusciti di Horizon Zero Dawn, ma per il sequel Guerrilla Games ha apportato diverse modifiche per renderli molto più interessanti e coinvolgenti.

"Volevamo che i combattimenti contro gli umani fossero profondi e appaganti come quelli contro le Macchine", spiega Richard Oud "Per questo, abbiamo arricchito il sistema di combattimento e aggiunto molta più varietà alla gamma dei possibili incontri con avversari umani. I giocatori possono ingaggiarli con lo stile che preferiscono, improntato al combattimento a distanza oppure ravvicinato. L'alternanza tra questi diversi approcci ci ha permesso di inserire molte animazioni di transizione che risultano fluide e reattive."

Oud spiega che nei combattimenti contro gli umani saranno presenti nuove meccaniche. Una di queste, ad esempio, è l'"esplosione risonante".

"L'Esplosione risonante premia i giocatori che eseguono combo con la lancia: ogni volta che Aloy mette a segno un attacco in mischia, il risonatore nella sua lancia accumula energia. Questa carica può essere sparata addosso a un nemico e restare attaccata al suo corpo per breve tempo. Se riusciamo a colpirla con una freccia prima che si dissolva, la carica esplode infliggendo gravi danni! Questa meccanica crea una profonda sinergia tra combattimento ravvicinato e a distanza, incoraggiando i giocatori ad alternare i due approcci in modo fluido."

Ovviamente sarà anche importante equipaggiare Aloy come si deve e studiare approfonditamente i nemici.

"Ci sono molti modi in cui i giocatori possono prepararsi a combattere", afferma Perain. "Equipaggiando Aloy con gli abiti e le armi più efficaci, per esempio, o usando il banco da lavoro per potenziare l'attrezzatura e sbloccare bonus, specialità e tipi di munizioni."

"Come in Horizon Zero Dawn, la meccanica di scansione è utile per evidenziare i punti deboli degli avversari e le loro routine di movimento. Poi è importante creare pozioni e tenere le sacche ben rifornite, qualora le cose volgessero al peggio. Infine, i nuovi strumenti per l'esplorazione degli scenari possono essere combinati con le meccaniche di combattimento per esibirsi in azioni spettacolari!"

Trovate il nuovo post del PlayStation Blog dedicato a Horizon Forbidden West a questo indirizzo. È una lettura lunga ma particolarmente interessante dove, oltre ai temi riportati qui sopra, si parla anche della realizzazione dei suoi delle macchine e di come queste vengono studiate in ogni minimo dettaglio per rappresentare in modo autentico gli animali a cui si ispirano.

Vi ricordiamo che Horizon Forbidden West sarà disponibile a partire dal 18 febbraio 2022 in esclusiva per PS5 e PS4. Di recente Guerrilla Games ha parlato anche delle nuove ambientazioni dell'Ovest Proibito.