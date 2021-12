My Hero Academia: il cosplay di Himiko Toga di Stella vuole ingannare Babbo Natale

Stella si prepara a festeggiare il Natale con largo anticipo propendo un interessante cosplay di Himiko Toga, una dei villain più fuori di testa di My Hero Academia.

Himiko Toga è una ragazza che presenta chiari problemi di instabilità mentale e ha una percezione distorta di amore e amicizia, al punto da diventare una serial killer che dissangua le sue vittime mentre sorride. Questa follia, unita al suo potere, dà vita a uno dei villain più imprevedibili e pericolosi, ma al tempo stesso intriganti, del manga e anime di Kōhei Horikoshi. Il suo Quirk è "Trasformazione" che le fa assumere sembianze, voce e poteri di un'altra persona ingerendone il sangue.

L'interpretazione di Stella (stellalasaurus) di Himiko Toga è decisamente originale e interessante. Oltre a proporre un cosplay particolarmente fedele all'originale quanto a costume, trucchi, acconciatura ed espressione da psicopatica, la modella ha aggiunto un tocco natalizio con una serie di addobbi e l'immancabile bastoncino di zucchero di Natale. "Sono stata una ragazza tremendamente brava", afferma il post. Che stia cercando di ingannare Babbo Natale per entrare nella lista dei buoni? Sarebbe un atteggiamento che calzerebbe a pennello con il personaggio.

Che ne pensate del cosplay di Himiko Toga di My Hero Cosplay firmato stellalasaurus?