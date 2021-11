Genshin Impact: il cosplay de La Signora di Yashafluff è affascinante

Oggi vi proponiamo il cosplay de La Signora, una dei villain di Genshin Impact, firmato da Yashafluff che riesce a rappresentare magistralmente il fascino intrigante del personaggio.

Rosalyne-Kruzchka Lohefalter, conosciuta come La Signora, è una degli ufficiali dell'esercito di Snezhnaya che in un modo o nell'altro sono spesso al centro di intrighi politici e complotti. Il suo personaggio trae ispirazione dall'omonima maschera della Commedia dell'Arte italiana, descritta come una donna bellissima, intelligente e calcolatrice, tutti tratti ereditati anche dalla controparte virtuale di miHoYo.

Yashafluff riesce a rappresentare bene l'eleganza e il fascino de La Signora, grazie a un cosplay curato e ricco di dettagli, con un attenzione particolare a elementi un po' più complicati da replicare, come l'iconica maschera del personaggio e le gemme che dal collo scendono fino al petto.

