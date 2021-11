Genshin Impact: il cosplay di Keqing di Valeshia è magnetico

Nonostante il cast di Genshin Impact continui ad espandersi ad ogni nuovo aggiornamento, i fan dell'action RPG di miHoYo di certo non hanno dimenticato le "vecchie glorie" che accompagnano il Traveler nelle sue avventure fin dal lancio del gioco. Tra questi c'è anche Valeshia che ha deciso di cimentarsi in un cosplay di Keqing per festeggiare il compleanno del personaggio.

Keqing è uno dei personaggi principali che i giocatori incontreranno durante l'arco narrativo di Liyue di Genshin Impact. Descritta come un'inguaribile stacanovista sempre alla ricerca della perfezione, la Yuheng dei Qixing presenta un carattere molto forte e una certa diffidenza verso l'Archon e gli adepti di Liyue, dato che crede che dovrebbero essere gli umani a dover governare la nazione.

Come accennato in apertura, Valeshia ha vestito i panni di Keqing in occasione del compleanno della sua "waifu 5 stelle preferita", come possiamo leggere nel post. Di conseguenza la cosplayer non si è certo risparmiata, realizzando un cosplay davvero notevole, come possiamo notare dalla cura per il costume fino alla pettinatura, praticamente identici a quelle del personaggio originale. La scenografia, che sembra proprio uno scorcio di Liyue, e lo sguardo magnetico della modella sono due valori aggiunti che danno ulteriore carattere a questa interpretazione.

Rimanendo nel Teyvat, vi consigliamo il doppio cosplay di Ningguang e Beidou firmati Bellatrix Aiden e Angelina Chernyak e il cosplay di Eula realizzato da Larissa Rochefort.

