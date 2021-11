Halo Infinite: apparsi i primi cheater nella beta multiplayer

La beta del multiplayer di Halo Infinite è disponibile da una settimana, ma a quanto pare sono già scesi in campo i primi cheater a minare gli equilibri dei match.

Al netto di qualche critica al sistema di progressione, il multiplayer dello sparatutto di 343 Industries sta ricevendo generalmente ottimi responsi dai giocatori e ha già una nutrita playerbase. Tuttavia, a quanto pare nel mezzo c'è anche qualche "mela marcia".

Come riporta VG247, sui social sono arrivate diverse segnalazioni di sfortunati giocatori che hanno avuto a che fare con dei cheater. Nel video qui sotto, ad esempio, vediamo DougisRaw alle prese con un giocatore che "magicamente" riesce a tracciare i movimenti degli avversari in modo preciso anche quando si trovano dietro a una parete.

ZlepOfficial invece si è trovato contro un utente con una precisione e dei riflessi quasi sovraumani, nonché la vista a raggi-x per vedere dietro i ripari. Insomma un possibile utilizzatore di aimbot.

Anche l'utente KanoxHD su Reddit ha postato un video di un giocatore che a quanto pare fa uso di aimbot.

Il fenomeno del cheating è un piaga che purtroppo colpisce la maggior parte dei giochi multiplayer online, non solo gli sparatutto. In un video pubblicato lo scorso mese, 343 Industries aveva parlato dei cheater e di come "quando realizzi un gioco competitivo ed è su PC ti serve l'anti-cheat". Quindi la speranza è che in breve tempo gli sviluppatori riescano a implementare delle contromisure efficaci che limitino il diffondersi del problema.

Rimanendo in tema, da oggi ha inizio l'evento Fracture Tenrai della beta multiplayer di Halo Infinite, con armature da samurai e altri bonus in palio.