Cyberpunk 2077 per PS4, PC e Xbox: offerta Amazon del Black Friday 2021 per la D1 Edition

In occasione del Black Friday 2021, troviamo in offerta Cyberpunk 2077 per PS4 e Xbox One. Anche la versione PC è in sconto, anche se a un prezzo superiore. Lo sconto massimo segnalato è su PC, 23.01€ (ovvero il 38%). Su PC, però, il prezzo effettivo della D1 Edition è 39.90, quindi per tutte le versioni lo sconto rispetto al prezzo classico è sempre di pochi euro. Non si tratta di un'offerta incredibile, ma chi ha atteso a lungo per giocare Cyberpunk 2077 e non resiste più (soprattutto se possiede le console next-gen o meglio ancora un PC, dove i problemi tecnici sono nettamente inferiori) può sfruttare l'occasione per recuperare il gioco, che ripetiamo è in versione D1, con quindi una serie di extra.

La D1 Edition include la mappa di Night City, cartoline, il compendio sul mondo di gioco e vari bonus digitali, come sfondi, libretto digitale, fumetto digitale, manuale e colonna sonora originale.

Nella nostre recensione di Cyberpunk 2077 per PC vi avevamo spiegato che "Ci sono voluti tanti anni e abbiamo dovuto subire troppi rinvii, ma sul volgere di questo strano 2020, possiamo finalmente giocare la più grande opera del team polacco: Cyberpunk 2077. Un'opera mastodontica che stupisce e sbalordisce il giocatore che avrà voglia di investire decine, e forse addirittura centinaia di ore, tra i vicoli di una Night City che riesce a portare su schermo il più bel sogno bagnato di qualsiasi amante della fantascienza sporca e del cyberpunk. Siamo davanti a un gioco di ruolo complesso, stratificato, denso, popolato da storie profonde e coinvolgenti, ma capace di divertire anche nei termini ludici più basilari quali possono essere le sparatorie e l'azione stealth. È indubbio che ci siano delle sbavature qui e là ed è assai probabile che il team di sviluppo avesse bisogno di qualche altro mese per consegnare un prodotto davvero rifinito e pulito ma ciò che conta è che Cyberpunk 2077 è in grado di rappresentare davvero l'ingresso nella next-gen e sarà destinato a farci compagnia negli anni a venire."

V di Cyberpunk 2077

