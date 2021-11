Xbox: Microsoft ha creato un museo virtuale per i vent'anni della console

Nell'ambito dei festeggiamenti per il ventesimo anniversario di Xbox, Microsoft ha creato un museo digitale interattivo che omaggia la storia del brand.

Questa esperienza virtuale è completamente gratuita e suddivisa in varie aree tematiche. Ce n'è una dedicata alla storia di ogni console Xbox pubblicata fino a oggi, una per la saga di Halo, nonché "My Xbox Museum", una sezione in cui possibile entrare solo con le credenziali del proprio account Xbox e che ripercorre la propria storia da giocatori.

All'interno di ogni area tematica del museo virtuale di Xbox è possibile muoversi liberamente nei panni di un avatar digitale, in prima o in terza persona, usando mouse e tastiera da PC o con i comandi touchscreen del vostro smartphone o tablet. Nelle varie esposizioni è possibile ripercorrere alcuni momenti salienti della storia del brand Xbox attraverso documenti, brevi articoli informativi e filmati.

Ecco l'area interattiva del museo di Xbox dedicata alla prima console Microsoft

Ad esempio, nell'area dedicata alla prima console del colosso di Redmond è possibile ammirare alcuni filmati e bozzetti relativi ai primi prototipi, nonché la storica presentazione di Xbox con Bill Gates e The Rock, un'accoppiata insolita ma sicuramente indimenticabile.

Si tratta tra l'altro anche di un'esperienza "multiplayer", dato che esplorerete le varie aree tematiche assieme ad altri utenti collegati nella vostra stessa sessione. Un'idea sicuramente interessante e che vale la pena di provare. Potrete farlo a questo indirizzo.