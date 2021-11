Xbox potrebbe introdurre un sistema simile al Trofeo di Platino di PlayStation

L'ecosistema Xbox in futuro potrebbe introdurre delle novità per gli Obiettivi, con l'aggiunta di un sistema equivalente al Trofeo di Platino delle piattaforme PlayStation.

Per chi non lo sapesse, il Trofeo di Platino è un riconoscimento che i giocatori PlayStation ricevono nel momento in cui conquistano tutti i Trofei (ovvero l'equivalente degli Obiettivi di Xbox) di un determinato gioco.

Durante l'ultimo podcast di Iron Lords, al director di Xbox Jason Ronald è stato chiesto se sulle piattaforme di casa Redmond verrà mai implementato un sistema simile ai platini di Sony. A tal proposito, Ronald ha ammesso che richieste simili sono già arrivate in passato dalla parte della community e che il team di Xbox sta valutando la questione, seppur al momento non ci sia nulla di ufficiale da annunciare in merito.

"Abbiamo sicuramente sentito un feedback simile. Gli Obiettivi sono interessanti perché ognuno gioca in modo differente. Quindi quando ci pensiamo, ci chiediamo: come facciamo a premiare le persone che giocano in modi e a giochi differenti? Ci sono alcuni giocatori che preferiscono il multiplayer, altri a cui piace giocare a tanti titoli differenti e poi ci sono persone come me che sono un completista e voglio completare tutto al 100% in un gioco."

"Quindi, si tratta di trovare un equilibrio ed è sicuramente un argomento su cui abbiamo ricevuto alcuni feedback in merito. Nulla da annunciare oggi, ma sicuramente è tra le nostre priorità mentre guardiamo alla strada da percorrere in futuro."

Dalle parole di Ronald, dunque, un sistema simile o equivalente al Trofeo di Platino delle console Sony potrebbe arrivare anche nell'ecosistema Xbox. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

Rimanendo in tema, oggi Microsoft ha aperto un museo virtuale interattivo dedicato alla storia di Xbox.