Microsoft Surface Laptop Go: offerta Amazon del Black Friday 2021, modello da 128 GB

In occasione del Black Friday 2021, su Amazon è in offerta un Microsoft Surface Laptop Go da 128 GB. Lo sconto segnalato è di 230.81€, ovvero del 28%. Il prezzo pieno segnalato per un Microsoft Surface Laptop Go da 128 GB è 819€. Il prezzo effettivo è però di norma più basso: negli ultimi mesi viaggia tra 650 e 750 euro. Il prezzo odierno è il più basso in assoluto. È venduto e spedito da Amazon.

Microsoft Surface Laptop Go monta un processore Intel i5-1035G1 da 3.6 GHz, una RAM da 8 GB, una scheda grafica integrata, un SSD da 128 GB e uno schermo da 12.45 pollici. Il colore è grigio platino. Pesa 1.11 chilogrammi. Le misure dell'articolo sono: 27.8 x 20.6 x 1.6 cm (L x P x A).

Microsoft Surface Laptop Go

