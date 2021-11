Call of Duty: Vanguard su PC: grafica, prestazioni e funzionalità

Call of Duty: Vanguard si esprime su PC al massimo delle sue potenzialità, com'era lecito attendersi. Dopo la recensione della versione console, eccoci dunque alle prese con il client Battle.net e le funzionalità esclusive dell'edizione Windows per l'ultimo episodio della serie sparatutto prodotta da Activision.

Il gioco

Call of Duty: Vanguard, i protagonisti a bordo del treno nella prima missione della campagna

Come probabilmente avrete letto nella recensione di Call of Duty: Vanguard, la campagna single player del gioco si divide in nove capitoli e tiene impegnati per cinque o sei ore, inframezzando sezioni di gameplay con filmati in CG utilizzati per introdurre di volta in volta i flashback dei quattro protagonisti e dunque ai loro precedenti incarichi.

Sperimentiamo in questo modo le capacità di coordinamento di Arthur Kingsley, che può impartire ordini ai propri compagni gestendo strategicamente gli scontri; le abilità da cecchino di Polina Petrova, in grado di distrarre i bersagli per poterli centrare dalla distanza; l'adrenalina di Wade Jackson, che gli permette di individuare i soldati ostili e colpirli in una sorta di bullet time; e infine l'esperienza di Lucas Riggs con gli esplosivi.

Call of Duty: Vanguard, Kingsley in compagnia degli altri membri della Task Force 1

Peccato che la scarsa durata della campagna rende tali meccaniche fini a sé stesse, una espediente che nella fase finale dell'avventura trova finalmente un'applicazione corale, ma non riesce a nascondere l'estrema linearità di una progressione che purtroppo non ha imparato molto dalle interessanti variazioni sul tema di cui abbiamo parlato nella recensione di Call of Duty: Modern Warfare e nella recensione di Call of Duty: Black Ops Cold War.

Quello che ci viene proposto è dunque un episodio fin troppo classico e guidato, ma per fortuna sul piano del multiplayer la situazione cambia e non di poco. Caratterizzato da un approccio cross-play che consente agli utenti di tutte le piattaforme di giocare insieme, il comparto online di Vanguard si distingue per la grande immediatezza, nonché per la quantità di mappe e modalità disponibili già dal lancio.