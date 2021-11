Death's Door, la recensione del port per Nintendo Switch

A pochi mesi dal debutto, Death's Door arriva su Nintendo Switch, piattaforma eletta a furor di popolo come posto dove gli indie non solo si trovano bene, ma soprattutto si giocano. Non sconvolge più leggere di esclusive temporale o di conversioni che in poco tempo vengono portate sulla console ibrida di Kyoto: per propria naturale conformazione, i titoli indipendenti - rispetto al mercato dei AA o AAA - attingono da altre tipologie di fondamentali, slegate dal pesante elemento poligonale, proponendo esperienze perfette per essere giocate, vissute, completate in portabilità.

Death's Door non fa eccezione: il gioiellino Acid Nerve risplende anche su Switch, andando a nutrire quella folta schiera di action isometrici in stile metroidvania, termine di cui, in questo periodo, abusiamo con piacere perché non ce ne sono mai abbastanza. Ritorna quindi il corvo mietitore, pennuto il cui contesto è tutto da definire in un limbo malinconico tra la vita e la morte.

Tutto quello che c'è da sapere ve lo diciamo nella recensione di Death's Door.