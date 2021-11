Xena: il cosplay della principessa guerriera di Koriel è praticamente perfetto

Quello che vi proponiamo oggi è il cosplay di Xena realizzato da Koriel, che ha deciso di vestire i panni della principessa guerriera dando vita a un'interpretazione magistrale, tanto che un occhio poco attento potrebbe confondere la cosplayer per Lucy Lawless.

Per i più giovani che non conoscono il personaggio, "Xena - Principessa Guerriera" è stata una serie TV andata in onda tra il 1995 e il 2001, nata come spin-off di "Hercules", ma in breve tempo ottenne un successo straordinario. Ambientata nell'antica Grecia, narra le avventure eroiche di Xena, "l'invincibile principessa guerriera forgiata dal fuoco di mille battaglie", in viaggio per redimere i suoi peccati passati e trae ispirazione dalle varie mitologie di tutto il mondo, in particolare da quella greca.

Come potrete constatare voi stessi negli scatti qui sotto, non è esagerato affermare che il cosplay di Xena firmato Koriel è praticamente perfetto. Il costume è identico in ogni dettaglio, c'è persino l'iconico chakram, e anche il fisico e i lineamenti della modella sono molto simili a quelli di Lucy Lawless.

Che ne pensate del cosplay di Xena realizzato da Koriel? Fatecelo sapere nei commenti.