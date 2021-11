Finalmente è arrivato il weekend, il momento ideale per immergersi a capofitto in mondi virtuali fantastici, sfrecciare su circuiti con bolidi rombanti o scatenarsi su un campo di battaglia. Se durante la settimana si riesce a ritagliare il tempo giusto per qualche sessione mordi e fuggi, il sabato e la domenica invece sono i giorni ideali per molti videogiocatori per dedicarsi al loro hobby preferito. E dunque vi chiediamo: cosa giocherete questo weekend?

Non è stata una settimana particolarmente ricca di uscite di spessore, il che è normale dato che ormai ci stiamo avvicinando a Natale e quasi tutte le cartucce migliori sono state già sparate. Detto questo, gli amanti della vita da campagna probabilmente questo weekend lo passeranno su Farming Simulator 22 (qui la recensione) a coltivare campi.

Farming Simulator 22 uno dei giochi più interessanti usciti questa settimana

Il mese di novembre è stato caratterizzato da diverse uscite interessanti, quindi probabilmente in molti staranno ancora esplorando in lungo e in largo la regione di Sinnoh per catturare tutte le creature di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente (qui la recensione) e chi, invece, approfitterà della calma del weekend per sfrecciare sulle strade messicane di Forza Horizon 5 (qui la recensione) a bordo di un bolide da corsa... o di un Maggiolone pesante modificato e ultra tamarro, i gusti son gusti. Gli amanti degli sparatutto, invece, avranno ben tre pesi mesi massimi del genere tra cui scegliere, ovvero Call of Duty: Vanguard (qui la recensione), Battlefield 5 (qui la recensione) e la beta multiplayer di Halo Infinite (qui il provato).

C'è anche chi questa settimana avrà approfittato delle offerte del Black Friday per accaparrarsi qualche gioco di spessore uscito negli ultimi mesi a prezzi strattacciati e nel weekend si dedicherà proprio ai nuovi acquisti. A tal proposito, fateci sapere anche se vi è capitata qualche offerta davvero irrinunciabile.

Diteci, cosa giocherete questo weekend?