Spider-Man: No Way Home, Francesco Pannofino sarà il doppiatore di Green Goblin?

Franceso Pannofino sarà la voce del di Norman Osborne / Green Goblin in Spider-Man: No Way Home? A quanto pare sì, stando a un post pubblicato dallo stesso doppiatore su Instagram.

Per chi non lo sapesse, il celebre doppiatore e attore italiano aveva doppiato il personaggio interpretato da Willem Dafoe nella trilogia di Spider-Man diretta da Sam Raimi. Tuttavia, come avranno notato i più attenti, a dare la voce al villain nell'ultimo trailer italiano di Spider-Man: No Way Home non è Pannofino, ma bensì Rodolfo Bianchi.

La cosa a quanto pare non è andata giù a molti e nei giorni scorsi i fan italiani più accaniti hanno persino dato via a delle petizioni su Change.org e tempestato di commenti le pagine social di Pannofino. Di risposta l'attore aveva risposto "chiedete a Warner Bros.", che si occupa della distribuzione in Italia della pellicola.

Ebbene, a quanto pare i desideri dei fan italiani dell'Uomo Ragno sono stati accontentati. Giusto poche ore fa Pannofino ha pubblicato su Instagram una foto del Norman Osborne / Green Goblin interpretato da Willem Dafoe, con scritto "Fatto", il che sembrerebbe suggerire per l'appunto che l'attore tornerà a doppiare nuovamente il personaggio in Spider-Man: No Way Home.

Rimaniamo in attesa di conferme ufficiali, che non dovrebbe tardare ad arrivare, dato che il debutto di Spider-Man: No Way Home nelle sale cinematografiche italiane è previsto per il 15 dicembre. Di seguito la sinossi ufficiale del film:

"Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l'identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l'aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l'incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso."