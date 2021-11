Battlefield 2042: fan crea un battle royale grazie alla modalità Portal

Un giocatore di Battlefield 2042 ha sfruttato la versatilità e gli strumenti messi a disposizione da Portal per realizzare un modalità battle royale particolarmente ben riuscita, con tanto di lobby pre-game, loot casuale e molto altro ancora.

Come riportato da MP1ST, la modalità si chiama Warfield 100 e il suo autore e il redditor u/chbmg, che afferma che per crearla ha dovuto smanettare moltissime ore con i tool e trovare soluzioni creative ad alcuni limiti di Portal.

Come suggerisce nome, la modalità permette a 100 giocatori di affrontarsi finché non ne rimane in piedi uno solo. All'inizio di ogni match ci si ritrova in un'area pre-partita con equipaggiamento casuale, dove gli utenti possono sparare a dei bersagli in attesa che la lobby si riempi. All'inizio dei match i giocatori sono armati solo con una pistola M1911 e qualche granata e devono paracadutarsi in un'area a loro scelta.

A causa di alcune limitazioni tecniche il bottino a terra è invisibile, ma chbmg ha trovato un'interessante stratagemma per ovviare il problema. Quando un giocatore è vicino a del loot, apparirà un messaggio a schermo. A questo punto accovacciandosi per tre volte otterrà come per magia l'arma in questione. Altra trovata interessante riguarda il cerchio che delimita l'area, che viene rappresentato da una serie di soldati guidati dall'IA ed evidenziati con simboli rossi. Superando questi confini "umani", i giocatori subiranno progressivamente dei danni fino a lasciarci le penne. Inoltre, come con il Gulag di Warzone, anche in Warfield 100 una volta morti i giocatori possono tornare in vita vincendo un uno contro uno con un avversario.

Qui sopra trovate un video gameplay della modalità Warfield 100 di Battlefield 2042 Portal. chbmg ospiterà nei prossimi giorni varie sessioni del suo battle royale, che potrete trovare digitando "Warfield" o Warfield 100 - Battle Royale". È anche possibile ospitare a propria volta delle partite di questa modalità inserendo il codice AAGDWA.

Rimanendo in tema, Digital Foundry ha pubblicato un video che mette a confronto le versioni PS5 e Xbox Series X|S di Battlefield 2042.