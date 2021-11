Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: statue degli starter in regalo con il Dono Segreto

A una settimana dal lancio di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, The Pokémon Company ha deciso di fare un piccolo regalo ai giocatori. Nello specifico tramite Dono Segreto è possibile ricevere le statue che raffigurano i tre starter di Sinnoh, ovvero Chimchar, Piplup e Turtwing, con cui decorare la Base Segreta nei Grandi Sotterranei.

Per riscattare questo regalo dovrete accedere alla funzione Dono Segreto dal menu di gioco. Selezionate l'opzione "Tramite codice seriale/password" e inserite il codice: DSPUNDERGR0UND.

Sbloccherete la funzione Dono Segreto di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente automaticamente dopo aver battuto il terzo capopalestra di Sinnoh. Se avete fretta, in alternativa potrete sbloccare questa funzione già dopo aver battuto il primo capopalestra: vi basterà dirigervi alla sede di Giubilo TV a Giubilopoli, parlare con il produttore televisivo e rispondere "Chiunque felice Wi-Fi Connection".

In ogni caso non c'è fretta, il codice per ottenere le statue di Chimchar, Piplup e Turtwing sarà valido fino al 31 maggio 2022.

