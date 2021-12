Neon Genesis Evangelion: il cosplay di Asuka di shirogame_sama in tuta bianca è pura arte

Con l'arrivo dell'ultimo film dedicato alla longeva saga di Neon Genesis Evangelion, il mondo del cosplay ha riscoperto i personaggi ideati da Anno e gli ha dedicato nuovamente spazio. Ad esempio, ora shirogane_sama ci propone il proprio cosplay di Asuka in versione tuta bianca.

Questa specifica versione di Asuka, con la benda all'occhio, si basa proprio sulla saga cinematografica che, dopo una partenza che si limitava a riassumere gli avvenimenti della serie, ha deviato il proprio corso con una serie di avvenimenti alternativi. Non diremo altro per non fare spoiler a chiunque non abbia ancora visto tale variante di Neon Genesis Evangelion, ma di certo possiamo dire che il cosplay di shirogane_sama è di altissima qualità.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Asuka realizzato da shirogane_sama? La protagonista di Neon Genesis Evangelion è stata ricreata nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?