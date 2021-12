Musicisti ed esperienze virtuali, i concerti alla conquista dei metaversi

In questo 2021 sono stati effettuati vari esperimenti, non correlati tra loro, che hanno coniugato ambienti interattivi, videogiochi e musicisti: diciamo "musicisti" e non semplicemente "musica", perché l'essere artisti fuori dal mondo dei videogiochi è stato un tratto caratterizzante di questi progetti. Gli artisti coinvolti non hanno seguito un'unica via: fatto sta che ci sono stati tre eventi che, in futuro, potrebbero essere ricordati come antesignani. Prima di ricordare quali siano stati, è bene comprendere quanto la definizione di "videogioco", in questi casi, sia piuttosto restrittiva: è una definizione utilizzata in assenza di un termine più appropriato. Esperienze multimediali sarebbe stato meglio? Forse, ma è pur vero che l'interazione, lo spostare un personaggio all'interno di un mondo virtuale, è una parte primaria, assolutamente fondamentale, di questi esperimenti. Oberhasli: uno dei progetti più interessanti dell'anno Tenteremo di approcciare la questione da due punti di vista: quello dei videogiocatori, ai quali sono stati proposti dei contenuti non necessariamente affini ai propri gusti, e quello degli appassionati di musica non avvezzi al gaming, a quanto debbano faticare per "approcciare" dei mondi simili, a quanto siano interessati a farlo per la possibile "ricompensa". Fatto sta che queste esperienze sembrano essere quelle seminali dei metaversi, ovvero il mezzo con il quale i grandi produttori di videogiochi come Fortnite o Roblox stanno cercando di trasformare il loro prodotto in qualcosa di leggermente diverso. Un qualcosa di più vasto, vario e di conseguenza lucrativo.

Kid A Mnesia Exhibition Kid A Mnesia Exhibition: uno della esposizioni all'interno della mostra virtuale Un mese fa è stato pubblicato, su PlayStation 5, PC e Mac (attraverso l'Epic Games Store), Kid A Mnesiac Exhibition, di cui abbiamo parlato dettagliatamente nella nostra recensione. In questo articolo, come per le esperienze che tratteremo più tardi, non scenderemo nei dettagli più profondi, ma ci limiteremo a evidenziare la sostanza dell'esperienza. Per definizione stessa degli autori, Kid A Mnesiac Exhibition "non è un gioco": è una delle prime frasi che si leggono, ed è un avvertimento agli utenti. Kid A Mnesiac Exhibition è, sostanzialmente, una mostra virtuale organizzata dai Radiohead, principalmente nelle persone di Thom Yorke (cantante, musicista e leader della band) e Stanley Donwood (autore delle copertine di tutti i dichi del gruppo, escluso il primo): il progetto ha coinvolto due software house, è stato appoggiato da Epic Games, ed è stato sviluppato principalmente durante il lockdown. È un "videogioco" che celebra i venti anni di Kid A e Amnesiac, due album che hanno segnato (e colto) lo spirito degli anni '00 come pochissimi altri. Kid A Mnesia Exhibition: uno sconsolato mostriciattolo osserva uno dei concerti della band Sebbene sia il progetto più completo e certosino tra quelli trattati nel pezzo, è anche quello che ha meno speranze di originare una tendenza futura. Si tratta di una mostra virtuale, ricolma di musica eccezionale e scenografie grottesche, in cui si affronta un viaggio in prima persona: un viaggio dal finale inaspettato, che dura al massimo due ore. Come avevamo scritto nella recensione, la principale criticità di Kid A Mnesia: Exhibition risiede nel target poco chiaro. Per un giocatore "hardcore" che non conosca i Radiohead, l'esperienza è troppo poco ludica, e non permette di apprezzare granché l'arte del gruppo: questo perché i brani di Kid A e Amnesiac sono frammentati e contestualizzati a livello narrativo. E quest'ultimo è anche il motivo per cui, al contrario, il progetto è molto interessante per gli appassionati della band oxfordiana: ci sono delle variazioni, delle scomposizioni e delle tracce nascoste che non appaiono nei due dischi celebrati. Allo stesso tempo, ci sono parti fin troppo ludiche per un fan che abbia poca dimestichezza nell'esplorare un mondo tridimensionale: le vie da seguire non sono affatto scontate, e un neofita potrebbe perdersi almeno la metà dei contenuti offerti. Kid A Mnesia Exhibition: la sala che ospita le musiche di The National Anthem L'operazione inoltre è stata vista in maniera ambigua dai fan della band. Dei fan che sono stati coccolati e viziati e ammaliati dallo storico avanguardismo marketing del gruppo, che nel 2000 aveva anticipato Kid A con dei mini filmati su internet, quando internet non era certo diffuso come adesso, che nel 2007 aveva proposto al mondo, in un contesto in cui la pirateria era dilagante, un disco che si poteva pagare a piacimento (si, anche zero Euro): ci riferiamo a In Rainbows. Kid A Mnesia è stato vissuto in maniera diversa. Sia perché si tratta di un'operazione celebrativa del passato, pur pienamente contemporanea nei mezzi, sia perché è stato interpretato - da alcuni - come uno strumento per espandere la propria platea a un pubblico diverso dal solito (leggasi "meno raffinato"). In questo discorso potrebbero entrarci i soliti pregiudizi che ammorbano da sempre i videogiochi, e utilizziamo il condizionale soltanto per educazione.