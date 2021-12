Final Fantasy 7: il cosplay di Tifa di pandaheldentime è un calcio nello stomaco

Volete un calcio nello stomaco? Allora guardate il cosplay di Tifa di pandaheldentime, una grande appassionata di Final Fantasy 7 che ha tradotto il suo amore in un'opera davvero eccezionale.

La cosplayer non si è infatti limitata a indossare il costume di Tifa, ma ha anche dato vita a una performance, facendola immortalare in foto. Così eccola mentre sferra un calcio a onore di camera, pronta a distruggere l'avversario che ha di fronte.

Per il resto, vanno notati i dettagli eccezionali, come la treccia, i guanti e gli stivali. Davvero un ottimo lavoro che rende onore alla nostra barista preferita di sempre. Immaginiamo che piacerà soprattutto a chi sta giocando il remake su PC in questi giorni.

