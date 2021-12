The Batman, il sito ufficiale contiene una sorpresa nel codice

Il sito ufficiale del film The Batman contiene una sorpresa nel suo codice sorgente. Non si tratta di chissà quale rivelazione sul film, ma di un messaggio pensato proprio per quelli che amano andare alla ricerca di dati nascosti.

Tra le righe del sorgente del sito è possibile leggere "Nice Try. You won't find anything here." Possiamo tradurlo in: "Bel tentativo, ma qui non troverai niente."

Che l'Enigmista scriva anche siti web?

In realtà sono molti i segreti da scoprire nei siti dedicati al film. Ad esempio il sito dell'enigmista nasconde un codice che conduce a uno strano artwork di Batman, mentre il il font del sito si chiama... green villain (antagonista verde). Insomma, andare a caccia di informazioni pare che stia ripagando gli appassionati, che vengono gratificati da tante piccole scoperte.

In un certo senso è un piccolo videogioco vero e proprio, anche se in senso molto lato.