Sonic: arriva il set ufficiale Lego ispirato a Green Hill

Lego ha finalmente annunciato l'imminente disponibilità del set ufficiale di Sonic, l'iconico porcospino blu di Sega, ambientato a Green Hill, il livello più famoso dell'intero franchise. Il set costa 69,99 dollari e contiene 1125 pezzi, comprese le riproduzioni di Sonic, del Dr. Eggman e degli smeraldi del caos.

Il nome ufficiale del set è Lego Ideas Sonic the Hedgehog Green Hill Zone e fu suggerito a inizio 2019 da Viv Grannell, una fan dei Lego e di Sonic. L'idea piacque così tanto alla comunità Lego da fruttargli i 10.000 voti necessari per far partire il processo di revisione prima e di realizzazione poi. Naturalmente Lego ha dovuto acquisire la licenza da Sega per poter lanciare un prodotto del genere sul mercato.

Il set appare davvero ben realizzato, come visibile nelle immagini raccolte nella galleria sottostante:

Nonostante ciò, va sottolineato come l'idea originale della Grannell fosse più focalizzata su Sonic Mania, mentre quello finale è più generico, probabilmente proprio per legarlo più al franchise che al singolo gioco. Tecnicamente, questa è la prima volta che Sonic diventa protagonista di un intero set Lego, nonostante sia già apparso nel set tie-in del 2016 su Lego Dimensions.

Il set di Sonic sarà disponibile dall'inizio del nuovo anno nei Lego Store e sul sito ufficiale Lego.

A raccogliere la sfida di progettare questo nuovo set è stato il Designer LEGO Sam Johnson. Parlando del modellino, Sam ha dichiarato: " Tutti coloro che si sono divertiti negli ultimi 30 anni con i videogiochi, conoscono e amano Sonic e, probabilmente, hanno attraversato con lui l'indimenticabile Green Hill Zone. Abbiamo progettato questo set per offrire un'esperienza di gioco colorata e divertente quanto il videogame The Green Hill Zone. Per renderlo ancora più memorabile, lo abbiamo arricchito con tantissimi dettagli nascosti e premi, per permettere ai fan di vivere avventure con alcuni dei loro amati e iconici personaggi del gioco, in un modo del tutto inedito".