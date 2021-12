Nintendo Switch, più di 100 milioni di unità vendute, secondo una nuova stima

Stando a una nuova stima fatta da VGChartz, Nintendo Switch potrebbe aver superato in agilità i 100 milioni di unità vendute, con le vendite globali della settimana terminata il 18 dicembre 2021, in cui pare che abbia venduto 1.314.674 unità in tutto il mondo, risultando essere la console più venduta in assoluto.

Più precisamente, Nintendo Switch avrebbe raggiunto quota 100,72 milioni di unità, diventando la settima console ad aver superato quota 100 milioni, dopo PS2, Nintendo DS, Game Boy, PS4, PS1 e Nintendo Wii.

Nella stessa settimana, PS5 avrebbe venduto 541.390 unità, arrivando a quota 16,68 milioni totali. Xbox Series X e S avrebbe venduto 459.416 unità, raggiungendo invece quota 11 milioni. Da notare che entrambe le console di ultima generazione hanno fatto peggio delle loro predecessore nello stesso periodo del 2014, con PS5 che ha venduto 174.000 unità in meno di PS4 e Xbox Series X e S che hanno venduto 67.000 unità in meno di Xbox One. La spiegazione di un simile risultato è abbastanza semplice, visto che le due nuove console hanno pochissime scorte a causa della crisi dei semiconduttori.

Da segnalare comunque che, rispetto alla stessa settimana del 2020 e sempre secondo le stime di VGChartz, le vendite di Nintendo Switch sarebbero calate del 13,5%, mentre quelle di PS5 sarebbero cresciute del 44,9% e quella delle Xbox Series del 44,3%.

Vediamo una tabella con le stime fatte da VGChartz: