Il massaggiatore per mani per videogiocatori è una nuova stramba idea in arrivo dal Giappone

Il massaggiatore per mani è il futuro

Massaggiatore per mani per videogiocatori, sapevate di averne bisogno? Probabilmente no, ma il produttore giapponese Bauhutte ritiene che sia uno strumento indispensabile per riprendersi agilmente da lunghe sessioni di gioco, e non solo.

Bauhutte è nota proprio per la dedizione con cui lancia accessori per videogiocatori completamente inutili, almeno in apparenza, come una coperta per continuare a giocare quando fuori fa freddo, un intero letto attrezzato per non staccarsi mai dal monitor e una tutina ninja che tiene caldi e consente di fare la pupù rapidamente. Evidentemente qualcuno apprezza, visto che continua a proporre strambe novità.

il massaggiaotre per mani smontato

Come ad esempio il MSG-01H-BK Hand Massager, che si propone di alleviare l'indolenzimento delle mani dopo aver giocato. Di base si tratta di un apparecchio dalle dimensioni ridotte, in cui si può alloggiare la mano per farla massaggiare e riscaldare da alcune piastre e cuscinetti.

Bauhutte consiglia di utilizzare il massaggiatore prima di giocare, come forma di riscaldamento; tra le sessioni di gioco, per migliorare la circolazione del sangue e prevenire cali nelle prestazioni; e dopo aver finito, per contrastare i possibili indolenzimenti. Da notare che potete usarlo indistintamente per la mano destra e per quella sinistra e che è possibile regolare l'intensità del massaggio, eliminare il calore e decidere se farsi massaggiare l'intera mano o solo le dita.

L'apparecchio è dotato di un timer automatico che interrompe il massaggio dopo 10 minuti. Il produttore raccomanda di lavarsi le mani prima di usare il massaggiatore. Chissà come mai.