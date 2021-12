Amazon Prime Gaming: svelati cinque giochi regalati a gennaio 2022

Una fuga di notizie ha svelato quali saranno cinque dei giochi gratis di gennaio 2022 per gli abbonati ad Amazon Prime Gaming, il servizio in abbonamento di Amazon che regala ogni mese una certa quantità di titoli ai suoi abbonati e che ultimamente si sta facendo notare per la qualità degli stessi, decisamente elevata.

I giochi emersi sono i seguenti e dovrebbero essere tutti sbloccati il 1° gennaio 2022:

In Abandon ship si assume ilcomando di un galeone durante l'età dell'oro e si percorrono dei luoghi fantastici alla ricerca di tesori e avventure, tra scontri navali e tempeste. In Other Waters è un'avventura concettuale di ottima fattura, in cui un'intelligenza artificiale guida uno xenobiologo per un vasto e misterioso mare alieno. Paper Beast: Folded Edition è l'ultima fatica di Eric Chahi, un'avventura evocativa piena di puzzle da risolvere, ambientata in un mondo popolato da origami. Two Point Hospital è un gestionale a tema ospedaliero, considerato da molti il vero erede di Theme Hospital (molti membri del team di sviluppo solo gli stessi). WRC 7, infine, è un gioco di corse incentrato sul rally.

Per riscattare i giochi andate sulla pagina ufficiale di Prime Gaming, scorrete fino in fondo e cliccate sul pulsante "Riscatta" sotto all'anteprima di ogni titolo. Per i giochi che vanno riscattati su negozi esterni, seguite le istruzioni fornite.