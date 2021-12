eSports High School: una scuola superiore per videogiochi ed eSport apre in Giappone

A partire dalla prossima primavera aprirà in Giappone, a Tokyo, la nuova istituzione eSports High School, ovvero una scuola superiore specializzata in videogiochi ed eSport, dove gli alunni investiranno tempo anche nell'allenamento su vari videogiochi per diventare professionisti dell'eSport.

La scuola in questione aprirà nel celebre quartiere si Shibuya a Tokyo, dunque anche in una zona particolarmente raggiungibile e ben nota a molti, con avvio delle attività previsto per la primavera del 2022, ad aprile, quanto riparte l'anno scolastico giapponese dopo la pausa.

Una delle sale specializzate della eSports High School giapponese

Sponsorizzata da NTTe-Sports, la divisione di gaming competitivo della compagnia di telecomunicazioni NTT, e dal team calcistico Tokyo Verdy, in particolare per quanto riguarda la sua iniziativa esport, la scuola selezionerà all'ingresso gli alunni più promettenti e li avvierà direttamente alla competizione in ambito videoludico ed eSport, con questi inseriti direttamente nel programma didattico.

All'interno dell'edificio scolastico sono presenti aree adibite appositamente allo "studio" dei videogiochi, con numerose postazioni composte da PC, schermi e attrezzature varie. L'utilizzo dei videogiochi sarà inoltre controllato e impostato in modo da preservare la salute fisica e mentale dei ragazzi. Si tratta di una sorta di scuola con avvio professionale, ma specializzata proprio sull'ambito pro gaming ed eSport, cosa finora inedita in Giappone ma probabilmente in tutto il mondo.