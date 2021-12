Epic Games Store: Moving Out è il gioco gratis di oggi, 28 dicembre 2021

Nuovo giorno, nuovo regalo natalizio dell'Epic Games Store, che oggi 28 dicembre 2021 offre ai giocatori PC Moving Out, un simpatico party game per massimo quattro giocatori. Insomma, un gioco gratis da giocare con gli amici e la famiglia. Come sempre potete riscattarlo per le prossime 24 ore, ossia fino alle 16.59.59 del 29 dicembre 2021, quando sarà sostituito da un nuovo titolo.

Potrete riscattare Moving Out gratuitamente su Epic Games Store a questo indirizzo o direttamente nel launcher di Epic e accedere al negozio direttamente da lì. Una volta fatto, il gioco verrà aggiunto alla libreria e sarà vostro per sempre, proprio come se lo aveste effettivamente acquistato.

Per avere più informazioni leggete la nostra recensione di Moving Out.

Secondo la descrizione ufficiale, "Moving Out è un folle simulatore di traslochi con fisica realistica che ti farà riscoprire il piacere del multiplayer in locale!

Vuoi fare carriera nel campo dell'arredo? Come "Responsabile riposizionamento mobilia" dovrai portare a termine una serie di traslochi nell'operosa cittadina di Packmore. La Smooth Moves non è una grande azienda, ma i suoi dipendenti non si lasciano intimorire neppure dalle richieste più assurde e pericolose. Aumenta il fatturato, assumi operai strampalati e salva la città dalla minaccia dell'arredo!"

Moving Out è l'ennesimo dei giochi gratis dell'Epic Games Store svelati in anticipo negli scorsi giorni. In realtà già si conosce anche il regalo del 29 dicembre 2021, ossia Salt and Sanctuary.