Stando al conteggio interno del gioco, Forza Horizon 5 ha raggiunto i 14 milioni di giocatori, un grandissimo risultato per la serie. Naturalmente non si tratta di unità vendute, dato che sono conteggiati anche gli abbonati all'Xbox Game Pass e al PC Game Pass, ma è comunque una cifra ragguardevole che mostra incontrovertibilmente il successo del gioco.

A riportare il dato è stato il solito FarSight XR-20 che ha aggiornato il suo topic su ResetEra. Considerando che Forza Horizon 4 ha impiegato dall'ottobre 2018 all'agosto 2019 per raggiungere i 12 milioni di giocatori e che Forza Horizon 3 ha impiegato circa due anni per ottenere un risultato simile, siamo di fronte all'ennesima dimostrazione della crescita della serie di Playground Games.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Forza Horizon 5, in cui abbiamo scritto:

Continua la tradizione delle votazioni stellari per la serie di Playground Games qui sulle nostre pagine: anche per questo Forza Horizon 5 ci sentiamo in diritto e in dovere di offrire un voto altissimo a sottolineare il valore di un capitolo che non ha difetti macroscopici e che sembra confermare per l'ennesima volta la grande competenza di questo team di sviluppo. Se cercate un racing game arcade straripante di attività, con un multiplayer ricco, una quantità soverchiante di contenuti e una componente tecnica sbalorditiva, finalmente l'avete trovato.

Forza Horizon 5 è disponibile per PC, Xbox Series X e Series S e Xbox One.