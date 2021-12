The Witcher: il cosplay di Yennefer di likeassassin è troppo bello per essere vero

È finalmente andata in onda anche la seconda stagione di The Witcher, la serie TV Netflix basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski. Il mondo del cosplay sta quindi celebrando il rilascio dello show televisivo. Ad esempio, likeassassin ha condiviso il proprio cosplay di Yennefer, che sembra troppo bello per essere vero.

Come potete vedere, la Yennefer del cosplay di likeassassin è basata sulla versione videoludica del personaggio, con lo stesso costume indossato nel terzo capitolo. Il personaggio è stata realizzato in modo perfetto, con vestiti identici alla fonte di ispirazione, ricolmi di dettagli. Non mancano gli effetti speciali, con un orbe elettrico nella mano destra della maga di The Witcher. Infine, sullo sfondo potete vedere dei fiori di lillà, che rappresentano uno dei due profumi tipici di Yennefer. Ricordate qual è l'altro?

Se siete fan dei cosplay di The Witcher, allora non dovreste perdervi il cosplay di Triss Merigold di jannetincosplay. Ecco anche il cosplay di Triss di natsumi. Passiamo poi al cosplay di Triss di mira_ladovira. Chiudiamo con il cosplay di Ciri di sayathefox.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Yennefer realizzato da likeassassin? Il personaggio di The Witcher è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?