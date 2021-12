Il 2021 delle console portatili? Tutto o quasi rinviato al prossimo anno!

Ce lo conferma il 2021 che si sta chiudendo, anno che ha riportato sotto ai riflettori il settore degli "handheld" come non accadeva dai fulgidi tempi del Game Boy, del Game Gear e tutti quelli che a turno ci hanno provato con fortune alterne. Negli ultimi 365 giorni abbiamo assistito alla concretizzazione di diversi nuovi progetti ciascuno ritagliato attorno a ben precise necessità, alla maturazione finale del settore mobile ora ancora più versatile grazie all'offerta cloud e come sempre al dominio incontrastato di Nintendo che si è limitata intelligentemente a svecchiare la flotta in attesa che la reperibilità di materie prime si sblocchi.

Partiamo dalla fine, ovvero da Nintendo. Mentre si appresta a entrare nel suo quinto anno di vita, Nintendo Switch si rinnova con uno schermo Oled che solo in parte riesce a nascondere la mancanza di una line-up all'altezza degli anni passati. Di giochi in sviluppo, di cui conosciamo già l'esistenza, ne esistono diversi, ma per Nintendo il momento è senz'altro delicato e nonostante il successo stratosferico: sono finiti i giochi Wii U con i quali riempire eventuali buchi, di diversi importanti posticipi non si hanno notizie da parecchio tempo e Switch stesso inizia a mostrare una certa fatica, ma la mancanza di semiconduttori ne impedisce l'evoluzione. Per fortuna la console Nintendo ha ancora diverso tempo a disposizione, senza dubbio venderà benissimo anche durante il 2022 ma il declivio è oramai prossimo, il re prima o poi sarà costretto ad abdicare per manifesti limiti d'età anche se la situazione attuale potrebbe portarci verso un caso di accanimento terapeutico.

Tra cloud e arcade

Xcloud porta l'esperienza Xbox su ogni piattaforma mobile

Se Switch perdesse smalto molto prima che Nintendo sia pronta a lanciarne il successore, il pubblico più giovane potrebbe tornare là da dove in fondo non è mai andato via: tra le braccia del variegato universo parallelo dell'intrattenimento mobile. Oramai questi device hanno capacità straordinarie, le specifiche minime si sono gradualmente alzate ed è sempre più difficile trovarne che non siano in grado di farci giocare sufficientemente bene ai giochi più popolari in circolazione, da Fortnite a Minecraft, da PUBG allo sbalorditivo Call of Duty Mobile, senza dimenticare fenomeni propri e ancora più accessibili come il Toca World popolarissimo tra i più giovani.

Meglio ancora va agli abbonati Apple Arcade, servizio sempre più interessante e con una selezione di giochi sempre più trasversale. Ma anche il gaming mobile ha dovuto arrendersi alla tentacolare strategia Microsoft che, pur non disponendo di un suo device e aggirando le rigide regole Apple con un'acrobazia tecnica che rimarrà negli annali, è riuscita a irrompere nella scena con xCloud. Il servizio, come saprete, permette di giocare in streaming diversi giochi inclusi nel Game Pass, con risultati ancora altalenanti ma destinati a consolidarsi in tempistiche abbastanza brevi. Lo streaming da smartphone e tablet potrebbe cambiare profondamente il nostro modo di giocare in futuro, è un trend da non sottovalutare assolutamente.