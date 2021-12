Praey for the Gods, voti disastrosi per l'avventura alla Shadow of the Colossus

Praey for the Gods, l'avventura ispirata a Shadow of the Colossus lanciata a sorpresa alcuni giorni fa su PC, PlayStation e Xbox, ha ricevuto primi voti disastrosi da parte della stampa internazionale.

Praey for the Gods, i voti della stampa internazionale



Push Square - 5

IGN - 4

Metro GameCentral - 3

Abbiamo provato Praey for the Gods alcuni mesi fa, spendendo parole positive in relazione al design dei colossi e alle atmosfere del gioco, che tuttavia necessitava ancora di una serie di rifiniture che pare non siano poi arrivate.

In generale quando i giochi vengono lanciati a sorpresa, anche per la stampa che non riceve i codici per la recensione in anticipo, capita che nascondano qualche problema e potrebbe essere proprio questo il caso per il titolo di No Matter Studios.

La nostra recensione di Praey for the Gods arriverà nei prossimi giorni, ma possiamo già anticiparvi che giudizi così negativi non ci sembrano in linea con l'effettiva qualità del gioco, che avrebbe forse meritato una valutazione meno spietata.