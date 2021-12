Horizon Zero Dawn: un set Lego del Collolungo è stato avvistato in rete

Un set Lego di Horizon Zero Dawn basato sul Collolungo, una delle creature meccaniche presenti nel gioco, è stato avvistato tra i prodotti in vendita del sito tedesco Wagner, il che potrebbe suggerire una possibile trasposizione in mattoncini dell'avventura di Aloy.

La pagina è stata rimossa poco dopo essere stata avvista dall'utente brick_clicker e purtroppo non includeva un'immagine del prodotto. Stando alle informazioni riportate nel sito, il set di Horizon Zero Dawn del Collolungo sarà disponibile dal 1° maggio del 2022 al prezzo di 79,99 euro e raccomandato a un pubblico maggiorenne. Una ricerca sull'EAN del prodotto (5702017156491) permette di trovare altri rivenditori europei che hanno già inserito questo set nel loro catalogo, ma senza il titolo preciso come nel caso di Wagner.

La pagina del set Lego di Horizon nel sito di Wagner

Per il momento Lego non si è pronunciata sull'esistenza di questo set di Horizon Zero Dawn, ma se venisse confermato potrebbe rivelarsi solo il primo di una serie di prodotti legati al franchise di Guerrilla e Sony.

Nel frattempo, sono emersi tanti nuove informazioni su Horizon Forbidden West dall'ultimo numero di Game Informer, dove per l'occasione i ragazzi di Guerrilla Games hanno parlato delle abilità, specializzazioni e stili di combattimento di Aloy, delle missioni secondarie e degli upgrade per armi e abiti, nonché come i personaggi chiave avranno un ruolo di maggior impatto nella narrazione.