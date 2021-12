Fire TV Stick 4K: offerta Amazon, miglior prezzo di sempre

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Fire TV Stick 4K. Lo sconto segnalato è di 26€, ovvero del 43%. Il prezzo pieno per un Fire TV Stick 4K è 59.99€. Lo sconto odierno è il migliore di sempre, anche se non è la prima volta che viene proposto. Amazon non ha mai messo questo device a un prezzo inferiore a quello odierno. È venduto e spedito da Amazon.

Fire TV Stick 4K permette di vedere video e serie TV in 4K Ultra HD con supporto per Dolby Vision, HDR e HDR10+. Dispone anche del supporto per Dolby Atmos. Permette di vedere film ed episodi di serie TV su Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e altri.

