The Witcher, Il cosplay di Ciri di Jessica Nigri è da Caccia Selvaggia

Jessica Nigri, la regina delle cosplayer, ha deciso di dedicare un cosplay a Ciri, uno dei personaggi principali di The Witcher, per festeggiare l'arrivo della seconda stagione che guarderà facendo binge watching, come annunciato in un post su Instagram.

Come tutti i suoi cosplay, anche quello di Ciri è praticamente perfetto nei dettagli: sia il costume che la pettinatura sono realizzati in modo eccellente, e non mancano accessori di pregio come la spada o la cintura.

Considerate che le foto sono tre, quindi potrete guardare la Nigri mentre interpreta Ciri in diversi momenti e in pose molto differenti, alcune più statiche, altre più dinamiche. Da sottolineare che si tratta della Ciri della serie videoludica, quella vista in The Witcher 3: Wild Hunt, e non quella della serie televisiva, per ora molto meno amata dalle cosplayer.

