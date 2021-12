Fortnite e Cyberpunk 2077 i giochi più coperti dai media nel 2021, Nintendo prima tra gli editori

Fortnite e Cyberpunk 2077 sono stati i giochi più coperti dai media nel 2021, mentre Nintendo è prima tra gli editori, stando a una classifica stilata da ICO e ripresa a Games Industry per stilare la sua infografica riepilogativa dell'ultimo anno vissuto dall'industria dei videogiochi.

I giochi più coperti dai media nel 2021 nell'infografica di <a href="https://www.gamesindustry.biz/articles/2021-12-21-gamesindustry-biz-presents-the-year-in-numbers-2021">Games Industry</a>

Pur essendosi parzialmente sgonfiato come fenomeno, Fortnite si è visto dedicare un totale di 60.240 articoli (-19,81% rispetto all'anno precedente), mentre Cyberpunk 2077 ben 43.965 (-39,35% anno su anno). Molti, considerando che è uscito a fine 2020. Va comunque valutata l'enorme coda polemica post lancio per comprendere questo dato.

In terza posizione troviamo il primo titolo del 2021, Resident Evil Village, con 31.213 articoli, mentre in quarta Halo Infinite, con 31.009 articoli e un +79,49% rispetto all'anno precedente. Segue l'evergreen Minecraft con 30.302 articoli e via via tutti gli altri.

Come già detto, tra gli editori Nintendo è in prima posizione con 363.540 articoli (-12,24% anno su anno), seguita da Microsoft con 250.334 articoli (-20,36%) e da Sony con 179.818 articoli (-28,11%). Da notare che Sony ha avuto il calo maggiore di articoli tra gli editori, a parte quello di Raw Fury, comunque meno rilevante visto che parliamo di una base di partenza di meno di 3.000 articoli nel 2020.