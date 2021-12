Monster Energy Supercross 3 per PS4 e Xbox One in offerta su Amazon al prezzo minimo

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Monster Energy Supercross 3 in versione PS4 e Xbox One. Lo sconto segnalato è di 20.20€, ovvero del 57%. Il prezzo pieno per questo prodotto è fino a 35.19€. Negli ultimi mesi il prezzo effettivo era più basso, ma in ogni caso quello di oggi è lo sconto migliore di sempre, per entrambe le versioni. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che: "Nonostante sotto alcuni punti di vista sia tangibile il lavoro svolto da Milestone, la serie Supercross continua a presentare alcuni fastidiosi problemi, tra cui il sistema delle collisioni e il comportamento troppo severo dell'IA. Il modello di guida è il solito mix tra arcade e simulativo in cui la massa del pilota e delle moto, trattati come un tutt'uno, è troppo leggera. Gli amanti del genere troveranno pane per i propri denti; difficile consigliarlo ad una platea molto più ampia."

Monster Energy Supercross 3

