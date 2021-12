Battlefield 2042: il trailer di annuncio è il più visto del 2021

Con 21.951.886 visualizzazioni, il trailer di annuncio di Battlefield 2042 è risultato essere il più visto di tutto il 2021 in ambito videoludico, seguito da quello da Innistrad: Midnight Hunt cinematic di Magic: The Gathering Arena con 19.398.033 visualizzazioni.

A stilare la classifica, poi riporta da Games Industry nella sua infografica con i numeri dell'industria videoludica del 2021, è stata Fancensus, che ha studiato i dati di tutti i video pubblicati nel corso dell'anno.

I trailer più visti nel 2021 secondo Fancensus, nell'infografica di <a href="https://cdn.gamer-network.net/2021/articles/2021-12-21-12-11/GI21_Infographic_Year_in_numbers_dev1b_page_001.jpg">Games Industry</a>

In terza posizione si trova il video "Trust Nobody: Introducing Fortnite Impostors" con 18.456.762 visualizzazioni, relativo alla modalità impostore di Fortnite che copia Among Us. In quarta posizione una sorpresa (ma nemmeno troppo), ossia il trailer di lancio in Accesso Anticipato del survival con ambientazione nordica Valheim, visto 16.937.138 volte. In quinta posizione c'è invece il trailer Riders Republic: The Finish Line - live action trailer fr. Fabio Wibme con 16.247.738 visualizzazioni.

Da notare che Battlefield 2042 appare anche in quindicesima posizione con il trailer di gameplay, che ha collezionato 10.840.462 visualizzazioni. Il gioco con più trailer nella top 15 è comunque Fortnite, che occupa anche la decima e la quattordicesima posizione.