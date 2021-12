Final Fantasy 14 Endwalker: l'update 6.01 aggiunge altri contenuti all'espansione

Final Fantasy 14 Endwalker è stato pubblicato a inizio dicembre con tanti nuovi contenuti, ma ora l'espansione di amplia nuovamente grazie a un nuovo aggiornamento. Parliamo dell'update 6.01 che introduce in Final Fantasy 14 Endwalker nuove missioni, dungeon, raid e non solo.

Ecco le novità introdotte dall'update 6.01 di Final Fantasy 14 Endwalker:

Le missioni Chronicles of a New Era sono state aggiunte

Nuovi orchestrion rolls aggiunti al gioco

Nuove carte del Triple Triad aggiunge

Nuovo raid Pandæmonium: Asphodelos aggiunto

Punti esperienza ottenuti completando i dungeon di livello 81 - 89 aumentati

I punti esperienza guadagnati completando i marchi di gilda junior, associato e senior sono stati aumentati

Sono stati aggiunti nuovi oggetti.

Sono stati aggiunti nuovi minion.

Sono stati aggiunti nuovi obiettivi.

Sono stati aggiunti nuovi trofei (PlayStation®5).

È stata aggiunta una nuova musica.

Il volume dell'effetto sonoro riprodotto quando si completa con successo una combo di azioni è stato aumentato.

L'effetto sonoro dell'azione Broil IV dello studioso è stato regolato.

I suoni di combattimento per la voce 4 del maschio Viera sono stati regolati.

I giocatori possono ora utilizzare il servizio di ridenominazione dei personaggi anche quando i server sono molto congestionati.

L'update 6.01 introduce anche una serie di fix per problemi di Final Fantasy 14 Endwalker: potete trovare la lista dei bug risolti a questo indirizzo.

Ecco infine un estratto della nostra recensione di Final Fantasy 14 Endwalker: "Endwalker è un altro riuscitissimo capitolo nell'epopea di Final Fantasy XIV, forse il più importante: è qui che Naoki Yoshida chiude la storia cominciata tanti anni fa, quando ha preso in mano quel disastro che era Final Fantasy XIV 1.0 e l'ha trasformato in uno dei videogiochi più amati del mondo. La nuova espansione riconferma il talento del team che Yoshi-P ha riunito e che ha firmato uno dei migliori Final Fantasy in assoluto. A scanso di equivoci, precisiamo che il nostro giudizio non ha tenuto conto delle monumentali code che stanno affliggendo i giocatori: per quanto fastidiose, nulla hanno a che fare coi contenuti dell'espansione e la loro qualità."