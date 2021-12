Harry Potter, un cosplay di Hermione firmato Kalinka Fox per Natale

Kalinka Fox ha deciso di vestire nuovamente i panni di Hermione, uno dei personaggi principali della saga di Harry Potter, per fare a tutti i suoi fan i migliori auguri di Buon Natale.

La modella russa si conferma una vera artista con il makeup, che in questo caso rappresenta l'elemento principale del cosplay insieme al completino natalizio, alla sciarpa e all'albero addobbato sullo sfondo: una composizione semplice ma molto efficace.

A proposito di Harry Potter, secondo alcune voci il trailer di Hogwarts Legacy verrà mostrato al prossimo State of Play di Sony, e i tantissimi fan del franchise creato da J.K. Rowling lo attendono con impazienza.

Così come aspettano il debutto nelle sale cinematografiche di Animali Fantastici - I Segreti di Silente, mostrato con il trailer ufficiale in italiano pochi giorni fa, sebbene le polemiche per la sostituzione di Johnny Depp non si siano ancora placate.