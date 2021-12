Tiny Tina’s Wonderlands: trailer svela le classi Spellshot e Clawbringer

Tiny Tina's Wonderlands, nuovo gioco di Gearbox e spin-off di Borderlands, si mostra con un nuovo trailer che ci svela due nuova classi: Spellshot e Clawbring. Potete vedere il video qui sopra.

Tiny Tina's Wonderlands è un gioco di ruolo in prima persona e ci permetterà di scegliere tra varie classi. Le due presentate oggi sono, come detto, Spellshot e Clawbring. Il primo è - come è facile intuire - basato sulla magia e userà dei proiettili magici insieme a varie altre tipologie di attacco inusuali, come ad esempio trasformare i nemici in piccoli animali indifesi.

Clawbring, invece, va nella direzione completamente opposta e ci propone un grosso martello con il quale è possibile schiacciare i nemici; l'arma può essere usata anche come proiettile, che ritorna poi al proprietario con se fosse una sorta di boomerang. In Tiny Tina's Wonderlands, chiaramente, ci sarà modo di scegliere il proprio stile di gioco preferito, grazie a varie classi.

Ricordiamo che Tiny Tina's Wonderlands è ispirato al DLC Assault on Dragon Keep di Borderlands 2.