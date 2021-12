Xbox Series X Elite, l'upgrade mid-gen della console immaginato con un render

Xbox Series X Elite è l'upgrade mid-gen della console Microsoft immaginato da Let's Go Digital con un render creato da Jermaine "Concept Creator" Smit e presentato sia in video che in immagini.

Xbox Series X Elite, il render

Nei giorni scorsi si è parlato di una possibile PS5 Pro per via di un brevetto con doppia GPU, ed è chiaro che se Sony punta in tale direzione lo farà anche Microsoft, come accaduto nella precedente generazione con PS4 Pro prima e Xbox One X poi.

La danza dei render è andata parecchio di moda prima che il design ufficiale di PS5 venisse rivelato ufficialmente, con alcuni artisti che si sono alternati nell'immaginare quale sarebbe stato l'aspetto della piattaforma next-gen della casa giapponese.

In questo caso Concept Creator ha pensato a un'estetica tradizionale, che riprende per molti versi le soluzioni adottate ai tempi della prima Xbox One, sebbene con un fattore di forma sostanzialmente più compatto e sottile.

Certo, scelte simili andrebbero in contrapposizione all'eccellente lavoro svolto dai progettisti Microsoft proprio sul form factor, che con Xbox Series X introduce grandi e interessanti novità sul piano estetico e pratico.